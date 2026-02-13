Les Foulées des P’tites Mains Émagny

Les Foulées des P’tites Mains

Espace Beaurivage Émagny Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Amis sportifs, Les P’tites Mains d’Emagny vous donnent rendez-vous dans un décor unique pour courir, marcher et profiter d’un site chargé d’histoire, entre nature et patrimoine ! Plusieurs parcours, pour les enfants et les adultes. Buvette, concert, foodtruck… .

Espace Beaurivage Émagny 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

