Les foulées du bassin Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch
Les foulées du bassin Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch dimanche 28 septembre 2025.
Les foulées du bassin
Rue Gilbert Moga Le plaine des sports Gilbert Moga La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Organisées par l’association Abracadabra, au profit des enfants en difficulté et en souffrance
Course caritative
– Trail 17 km
– Trail 10 km
– Parcours inclusif
– Course enfants
inscription sur le site www.protiming.fr .
Rue Gilbert Moga Le plaine des sports Gilbert Moga La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
English : Les foulées du bassin
German : Les foulées du bassin
Italiano :
Espanol : Les foulées du bassin
L’événement Les foulées du bassin La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2025-09-19 par OT La Teste-de-Buch