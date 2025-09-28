Les foulées du bassin Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch

Rue Gilbert Moga Le plaine des sports Gilbert Moga La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Organisées par l’association Abracadabra, au profit des enfants en difficulté et en souffrance

Course caritative

– Trail 17 km

– Trail 10 km

– Parcours inclusif

– Course enfants

inscription sur le site www.protiming.fr .

Rue Gilbert Moga Le plaine des sports Gilbert Moga La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

