Les Foulées du Cortex 2025, pour faire avancer la recherche sur le cerveau

Du 17 au 28 septembre, participez à notre défi connecté et solidaire pour faire avancer la recherche sur le cerveau. Que vous soyez amateur de course à pied, adepte de la marche ou amateur de danse, ce défi est fait pour vous.

1 km parcouru = 1 euro reversé à la recherche sur le cerveau !

Ouvert à toutes et tous, quel que soit votre niveau, ce défi vous permet de cumuler des kilomètres à votre rythme pendant 12 jours. Chaque inscription est un pas de plus pour soutenir la recherche sur les maladies neurologiques et psychiatriques.

Grâce à une application dédiée, chaque participant pourra suivre ses progrès et contribuer au classement, notamment en équipe. Que vous souhaitiez vous dépasser ou simplement participer à une mobilisation collective, chaque kilomètre compte.

Les Foulées du Cortex fédèrent de manière connectée sportifs et non-sportifs autour d’une même cause : la recherche sur le cerveau et les pathologies qui lui sont associées. Ensemble, avançons pour faire progresser la recherche sur le cerveau !

Du mercredi 17 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

payant

Dossard numérique : 15 euros dont 10 euros de don pour la recherche sur le cerveau.

Public adultes.

https://institutducerveau.org/actualites/foulees-cortex-2025-inscriptions-ouvertes contact@icm-institute.org