Les foulées du lions solidaires à Niort Niort

60 Quai Maurice Métayer Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 14 EUR

Les Foulées du Lions Solidaires

Mobilisons-nous au profit de la lutte contre le Handicap !

Prochaine édition dimanche 5 avril 2026

Un parcours de 10 kms et de 21 kms sont proposés en individuel ou en équipe ainsi qu’un parcours de 2x 5 kms en relais.

Cet événement caritatif s’adresse aux particuliers mais également aux organisations entreprises, associations, collectivités locales, clubs sportifs, ….

Course vectrice de sensibilisation à l’inclusion des personnes en situation de handicap, le Lions Club Niort Venise Verte encourage les participations individuelles, mais aussi la constitution d’équipes pour promouvoir les valeurs du sport et la responsabilité sociétale, renforcer la cohésion de leurs équipes, accroître la visibilité des entreprises entre elles, tout en soutenant la cause du handicap. .

