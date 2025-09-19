Les Foulées du matrimoine de retour pour célébrer les combattantes du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS

Pour donner le coup d’envoi des 42e Journées du matrimoine et du patrimoine (19-21 septembre 2025), qui célébreront le patrimoine architectural français, la Mairie du 10e s’associe une nouvelle fois à Sine Qua Non et vous donne rendez-vous le vendredi 19 septembre à 19h pour découvrir de façon originale et conviviale les femmes dont les noms et l’histoire jalonnent l’arrondissement.

Cette nouvelle édition, inspirée des Parcours Mémori.elles de la Ville de Paris, mettra plus particulièrement en lumière les militantes, activistes et combattantes de l’arrondissement, qui se sont battues à travers l’Histoire pour défendre la liberté et lutter contre l’obscurantisme.

Envie de participer ? Rendez-vous le 19 septembre sur le parvis de la Mairie du 10e pour une session sportive de 5 km, mixte et tous niveaux, qui vous permettra de vous dépenser dans la bonne humeur et d’en apprendre davantage sur ces femmes hors du commun dont le souvenir habite les rues du 10e au travers des noms donnés à nos rues, nos écoles, nos jardins.

Les ambassadeurs et ambassadrices Sine Qua Non encadreront cette course originale mêlant renforcement musculaire, histoire et culture. Venez nombreuses et nombreux célébrer le matrimoine du 10e !

Le parcours



Au départ de la Mairie du 10e, le parcours inclura les étapes suivantes :

Arrêt n°1 : Prison Saint-Lazare

Arrêt n°2 : Fidan Doğan, Sakine Cansız et Leyla Söylemez, trois femmes kurdes dans le 10 e

Arrêt n°3 : Marielle Franco, la pasionaria des favelas

Arrêt n°4 : Dulcie September, victime de l’apartheid

Arrêt n°5 : Madeleine Tribolati, l’égalité au cœur

Arrêt n°6 : Cyla Wiesenthal, à la poursuite des nazis

Arrêt n°7 : Juliette Dodu, au service de la France

Arrêt n°8 : Mahsa Jîna Amini, « Femme, vie, liberté »

Une salle sécurisée en mairie vous permettra de déposer vos sacs et effets personnels le temps de la course.

Une collation sera offerte aux participantes et participants à l’issue du parcours.

Inscription gratuite en cliquant ici.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Inscription gratuite sur https://assosinequanon.org/agenda/sine-qua-non-squad-paris-10-31/

Public enfants, jeunes et adultes.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/Mairie10Paris