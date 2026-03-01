Les Foulées du Morier Joué-lès-Tours
Les Foulées du Morier Joué-lès-Tours samedi 28 mars 2026.
Les Foulées du Morier
Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez courir, marcher et partager un moment sportif tous ensemble ! Au programme une course marche familiale et conviviale d’une distance de 3 ou 5 km.
Venez courir, marcher et partager un moment sportif tous ensemble ! Au programme une course marche familiale et conviviale d’une distance de 3 ou 5 km. 2 .
Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 03 36 secretariat@csmorier.fr
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English :
Come and run, walk and share a sporting moment together! The program includes a family-friendly 3 or 5 km run/walk.
L’événement Les Foulées du Morier Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-21 par ADT 37