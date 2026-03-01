Les Foulées du Morier

Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez courir, marcher et partager un moment sportif tous ensemble ! Au programme une course marche familiale et conviviale d’une distance de 3 ou 5 km.

Venez courir, marcher et partager un moment sportif tous ensemble ! Au programme une course marche familiale et conviviale d’une distance de 3 ou 5 km. 2 .

Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 03 36 secretariat@csmorier.fr

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English :

Come and run, walk and share a sporting moment together! The program includes a family-friendly 3 or 5 km run/walk.

L’événement Les Foulées du Morier Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-21 par ADT 37