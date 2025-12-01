Les Foulées du Père Noël Barbezieux-Saint-Hilaire
Les Foulées du Père Noël Barbezieux-Saint-Hilaire dimanche 14 décembre 2025.
Les Foulées du Père Noël
Place de l’église Saint Mathias Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux organise sa 1ère Course de Noël ouverte à tous. Rejoignez-nous pour une course festive au cœur du marché de Noël !
Place de l’église Saint Mathias Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine fabb.athle@gmail.com
English : Les Foulées du Père Noël
Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux is organising its 1st Christmas Run, open to everyone. Join us for a festive race in the heart of the Christmas market!
