Les Foulées du Père Noël Barbezieux-Saint-Hilaire

Les Foulées du Père Noël

Place de l’église Saint Mathias Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux organise sa 1ère Course de Noël ouverte à tous. Rejoignez-nous pour une course festive au cœur du marché de Noël !

Place de l’église Saint Mathias Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine fabb.athle@gmail.com

English : Les Foulées du Père Noël

Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux is organising its 1st Christmas Run, open to everyone. Join us for a festive race in the heart of the Christmas market!

