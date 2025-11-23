LES FOULÉES DU PÈRE NOËL COURSE FESTIVE À SÉRIGNAN Sérignan

LES FOULÉES DU PÈRE NOËL COURSE FESTIVE À SÉRIGNAN

Allée de la République Sérignan Hérault

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Ambiance festive garantie à Sérignan !

Petits et grands, enfilez vos plus beaux costumes et participez aux Foulées du Père Noël, une course joyeuse et déguisée dans les rues illuminées de la ville, juste avant les vacances de Noël !

Chaque année, Sérignan s’anime au rythme des Foulées du Père Noël, une course unique en son genre où riment sport et bonne humeur !

Dans les rues illuminées, coureurs et familles enfilent leurs plus beaux déguisements Pères Noël, lutins, rennes et flocons pour partager un moment de convivialité et de rires.

Organisée le vendredi soir avant les vacances de Noël, la course est ouverte à tous coureurs aguerris, amateurs ou simples participants venus fêter la magie de Noël ensemble.

Objectif pas la performance, mais le plaisir d’être ensemble !

Autour de la course, l’ambiance est joyeuse et chaleureuse, portée par les lumières de la ville, les commerces et les restaurants décorés pour les fêtes.

Venez vivre la magie des Foulées du Père Noël et laissez-vous emporter par l’esprit festif de Sérignan ! .

Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 6 08 94 34 84

English :

Festive atmosphere guaranteed in Sérignan!

Young and old alike, put on your best costumes and take part in the Foulées du Père Noël, a joyful race in disguise through the illuminated streets of the town, just before the Christmas vacations!

German :

Festliche Stimmung in Sérignan garantiert!

Ob Groß oder Klein, schlüpfen Sie in Ihre schönsten Kostüme und nehmen Sie an den Foulées du Père Noël teil, einem fröhlichen und verkleideten Lauf durch die beleuchteten Straßen der Stadt, kurz vor den Weihnachtsferien!

Italiano :

Atmosfera di festa garantita a Sérignan!

Grandi e piccini, vestitevi con i vostri costumi più belli e partecipate alle Foulées du Père Noël, una divertente corsa in maschera per le vie illuminate della città, poco prima delle feste natalizie!

Espanol :

¡Ambiente festivo garantizado en Sérignan!

Pequeños y mayores se visten con sus mejores disfraces y participan en las Foulées du Père Noël, una divertida carrera de disfraces por las calles iluminadas de la ciudad, justo antes de las vacaciones de Navidad

