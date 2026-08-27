Informations pratiques

Le Triadou

Les Foulées du Pic

Centre du village Le Triadou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Le samedi 24 octobre 2026, le Rotary Pic Saint-Loup vous donne rendez-vous pour la 23e édition des Foulées du Pic, qui allient compétition sportive et générosité.

Les Foulées du Pic, un rendez-vous incontournable pour courir, se dépasser et partager une belle aventure au cœur du Grand Pic Saint-Loup !

Course adultes 21 km (220D+)

Course adultes 12 km (120D+)

Course adultes 7,5 km (50D+)

Course jeunes (U18-U20) 12 km (120D+)

Marche 7,5 km

Courses enfants 800 m, 1600 m et 3000 m

Les courses adultes 21 km, 12 km, 7,5 km et la marche comptent pour le Challenge du Grand Pic Saint-Loup 2026-2027. .

Centre du village Le Triadou 34270 Hérault Occitanie rotary@rotarypicsaintloup.fr

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English :

On Saturday, October 24, 2026, the Rotary Pic Saint-Loup invites you to the 23rd edition of the Foulées du Pic, which combines sports competition and generosity.

L’événement Les Foulées du Pic Le Triadou a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup