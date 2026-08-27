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AGENDA · Le Triadou

Les Foulées du Pic Le Triadou

samedi 24 octobre 2026 · Le Triadou

Les Foulées du Pic Le Triadou

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Adresse
Centre du village
Ville
34270 Le Triadou
Département
Hérault
Tarif

Le Triadou

Les Foulées du Pic

Centre du village Le Triadou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Le samedi 24 octobre 2026, le Rotary Pic Saint-Loup vous donne rendez-vous pour la 23e édition des Foulées du Pic, qui allient compétition sportive et générosité.
Les Foulées du Pic, un rendez-vous incontournable pour courir, se dépasser et partager une belle aventure au cœur du Grand Pic Saint-Loup !

Course adultes 21 km (220D+)
Course adultes 12 km (120D+)
Course adultes 7,5 km (50D+)
Course jeunes (U18-U20) 12 km (120D+)
Marche 7,5 km
Courses enfants 800 m, 1600 m et 3000 m
Les courses adultes 21 km, 12 km, 7,5 km et la marche comptent pour le Challenge du Grand Pic Saint-Loup 2026-2027.   .

Centre du village Le Triadou 34270 Hérault Occitanie   rotary@rotarypicsaintloup.fr

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English :

On Saturday, October 24, 2026, the Rotary Pic Saint-Loup invites you to the 23rd edition of the Foulées du Pic, which combines sports competition and generosity.

L’événement Les Foulées du Pic Le Triadou a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup