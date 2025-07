Les foulées du Ried Muttersholtz

Place des Fêtes Muttersholtz Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 16:30:00

2025-09-13

Venez courir ou marcher pour soutenir les associations « les enfants de Marthe » sur des boucles de 5, 7 ou 10 km. AFTER RUN avec tartes flambées

Depuis 2015, Muttersholtz court et marche contre le cancer.

Au programme deux épreuves course ou marche de 5 Km, 7 Km ou 10 Km sans chronométrage, sur un nouveau tracé.

Jeu de piste pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents sur les parcours de 5 et 7 Km.

1 cadeau offert à chaque participant.

Départ unique pour tous à 16h30.

Balisage sur le parcours et mise en place de 2 ravitaillements durant le parcours ainsi qu’un ravitaillement à l’arrivée.

Retrait des dossards le samedi 13 septembre entre 13h30 et 16h à la place des fêtes (entre Muttersholtz et Ehnwihr)

Parking parking accessible jusqu’à 16h15, la route sera ensuite barrée entre Ehnwihr et la mairie de Muttersholtz.

Douches et consignes douches et toilettes possibles à la Maison de la Nature. Toilettes supplémentaires et consignes mises à disposition sur le site.

Buvette, tartes flambées et petite restauration sur place.

Les fonds récoltés seront versés comme chaque année à l’association Enfants de Marthe . Cette association a pour vocation d’offrir un peu de bonheur et surtout du rêve aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service d’onco-hématologie pédiatrique du professeur Lutz de Stasbourg-Hautepierre.

Donnons-nous TOUS rendez-vous pour soutenir les enfants malades et les aider à s’évader de leurs souffrances. .

Place des Fêtes Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 70 12 79 fouleeduried.muttersholtz@gmail.com

English :

Come and run or walk in support of the « Marthe’s children » associations on 5, 7 or 10 km loops. AFTER RUN with tartes flambées

German :

Kommen Sie laufen oder wandern, um die Vereine « les enfants de Marthe » auf Schleifen von 5, 7 oder 10 km zu unterstützen. AFTER RUN mit Flammkuchen

Italiano :

Correte o camminate a sostegno dell’associazione « Les Enfants de Marthe » su distanze di 5, 7 o 10 km. DOPO CORSA con crostate flambées

Espanol :

Venga a correr o a caminar en apoyo de la asociación benéfica « Les Enfants de Marthe » sobre distancias de 5, 7 o 10 km. DESPUÉS DE LA CARRERA con tartas flambeadas

