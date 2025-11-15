Les foulées du souvenir

1 place des écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 13:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez encourager les nombreux coureurs et découvrir les différents lieux de mémoire marquants de la Première Guerre Mondiale.

Les Foulées du Souvenir reviennent cette année, avec deux parcours de 9,5 et 27,8 kms, à travers les lieux de mémoire de la Première Guerre Mondiale.

Découvrez à travers ces deux parcours de trail, les lieux de mémoire de la bataille du Linge.

Une belle occasion de découvrir autrement le Massif des Vosges et les chemins de randonnée d’Orbey et environs.

Epreuves

9,5km (390D+) départ 14h du Col du Wettstein arrivée au Musée Mémorial du linge (15€ puis 18€ à partir du 01/11).

27,8km (1260D+) départ 13h de la salle polyvalente d’Orbey – arrivée au Musée Mémorial du linge (25 € puis 28€ à partir du 01/11).

Inscription sur le site Internet sporkrono.

Des navettes de bus vous ramèneront vers les points de départ.

Présence de kinés après la course.

Repas d’après course sur inscription. .

1 place des écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 29 92 macbarlier@aol.com

English :

Come and cheer on the many runners and discover the various memorial sites of the First World War.

German :

Feuern Sie die zahlreichen Läufer an und entdecken Sie die verschiedenen markanten Gedenkstätten des Ersten Weltkriegs.

Italiano :

Venite a fare il tifo per i numerosi corridori e a scoprire i vari luoghi commemorativi della Prima Guerra Mondiale.

Espanol :

Venga a animar a los numerosos corredores y a descubrir los diversos lugares conmemorativos de la Primera Guerra Mundial.

L’événement Les foulées du souvenir Orbey a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg