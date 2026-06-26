LES FOULÉES DU VIDOURLE Château de Marsillargues Marsillargues

Informations pratiques

Marsillargues

LES FOULÉES DU VIDOURLE

Château de Marsillargues Boulevard Gabriel-Péri Marsillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le club la Grande Motte Triathlon propose le samedi 4 juillet, avec le concours de la Ville de Marsillargues, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, les Foulées du Vidourle.

Des courses enfants, un 5 km et un 10 km sont au programme, de cette soirée sportive, au départ du château. Les dossards sont à retirer sur place dès 17h30. Les courses enfants sont gratuites mais nécessitent une inscription, les frais sont de 10 euros pour le 5 km et de 14 euros pour le 10 km.

Horaires

19h Course poussins

19h15 Course benjamins

19h45 5 km

20h15 10 km .

Château de Marsillargues Boulevard Gabriel-Péri Marsillargues 34590 Hérault Occitanie

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English :

On Saturday, July 4, the La Grande Motte Triathlon Club, in collaboration with the City of Marsillargues and the Hérault Department, and with logistical support from Hérault Sport, will host the Foulées du Vidourle.

L’événement LES FOULÉES DU VIDOURLE Marsillargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 HERAULT SPORT