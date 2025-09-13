Les Foulées Fresnoysiennes Fresnoy-le-Grand
Le Club Athlétique de Fresnoy et la municipalité vous proposent « Les Foulées Fresnoysiennes », des courses et marches sur route le samedi 13 septembre à Fresnoy-le-Grand.
13h Distribution des dossards
13h45 Marche nordique 14km
14h Marche 9km
À partir de 15h courses « enfants »
15h45 Course et marche 5km (à partir des minimes)
16h45 Course 10km (à partir des cadets)
Challenge « record », prix du maire 400€ sur la course 10km
Temps à battre 32,26 pour les hommes, 41,40 pour les femmes.
Tirage au sort des dossards, récompense pour tous, cadeaux au 300 premiers coureurs inscrits. 6 .
Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France
