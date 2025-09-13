Les Foulées Fresnoysiennes Fresnoy-le-Grand

Le Club Athlétique de Fresnoy et la municipalité vous proposent « Les Foulées Fresnoysiennes », des courses et marches sur route le samedi 13 septembre à Fresnoy-le-Grand.

13h Distribution des dossards

13h45 Marche nordique 14km

14h Marche 9km

À partir de 15h courses « enfants »

15h45 Course et marche 5km (à partir des minimes)

16h45 Course 10km (à partir des cadets)

Challenge « record », prix du maire 400€ sur la course 10km

Temps à battre 32,26 pour les hommes, 41,40 pour les femmes.

Tirage au sort des dossards, récompense pour tous, cadeaux au 300 premiers coureurs inscrits. 6 .

Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France

