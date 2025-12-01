Les Foulées Givrées Hirsingue

Les Foulées Givrées

Début : Samedi 2025-12-13 18:00:00

Course au départ du Marché de Noël d’Hirsingue. Réservation obligatoire

8,5Km Adultes,

1,5Km Ados Givrés,

900m Pitchous Givrés.

Course en nocturne avec une lampe frontale.

Des prix sont à gagner. .

English :

Race starts from the Hirsingue Christmas Market. Reservation required

