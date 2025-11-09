Les foulées gorcéennes contre le cancer Salle des sports Gorcy

Les foulées gorcéennes contre le cancer

Salle des sports Rue du stade Gorcy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 08:00:00

2025-11-09

Courses pédestres. 3 parcours (80 % en nature).

Les bénéfices seront redistribués à la Ligue contre le cancer.

Sur inscription, sur le site Protiming.Tout public

English :

Pedestrian races. 3 routes (80% in nature).

Profits will be donated to the Ligue contre le cancer.

Registration required, on the Protiming website.

German :

Laufveranstaltungen zu Fuß. 3 Strecken (80 % in der Natur).

Die Gewinne werden an die Krebsliga weitergeleitet.

Nach Anmeldung auf der Protiming-Website.

Italiano :

Gare a piedi. 3 percorsi (80% nella natura).

Il ricavato sarà devoluto alla Ligue contre le cancer.

Iscrizione obbligatoria sul sito web di Protiming.

Espanol :

Carreras a pie. 3 recorridos (80% en la naturaleza).

Los beneficios se donarán a la Ligue contre le cancer.

Inscripción obligatoria en la página web de Protiming.

