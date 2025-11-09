Les foulées gorcéennes contre le cancer Salle des sports Gorcy
Les foulées gorcéennes contre le cancer Salle des sports Gorcy dimanche 9 novembre 2025.
Les foulées gorcéennes contre le cancer
Salle des sports Rue du stade Gorcy Meurthe-et-Moselle
Courses pédestres. 3 parcours (80 % en nature).
Les bénéfices seront redistribués à la Ligue contre le cancer.
Sur inscription, sur le site Protiming.Tout public
Salle des sports Rue du stade Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 63 73 79 22
English :
Pedestrian races. 3 routes (80% in nature).
Profits will be donated to the Ligue contre le cancer.
Registration required, on the Protiming website.
German :
Laufveranstaltungen zu Fuß. 3 Strecken (80 % in der Natur).
Die Gewinne werden an die Krebsliga weitergeleitet.
Nach Anmeldung auf der Protiming-Website.
Italiano :
Gare a piedi. 3 percorsi (80% nella natura).
Il ricavato sarà devoluto alla Ligue contre le cancer.
Iscrizione obbligatoria sul sito web di Protiming.
Espanol :
Carreras a pie. 3 recorridos (80% en la naturaleza).
Los beneficios se donarán a la Ligue contre le cancer.
Inscripción obligatoria en la página web de Protiming.
