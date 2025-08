Les foulées gourmandes d’Effiat Cinq-Mars-la-Pile

Les foulées gourmandes d’Effiat Cinq-Mars-la-Pile dimanche 7 septembre 2025.

Les foulées gourmandes d’Effiat

5 allée Jean-Pierre Cottet Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Le dimanche 7 septembre prochain, c’est la 3e édition des Foulées Gourmandes d’Effiat !

Nous vous invitons à vivre une journée intense organisée sur deux temps forts une matinée running dès 9h30 avec 5 courses dont 2 parcours enfants, suivie d’un après-midi plus gustatif ouvert à tous dès 11h avec un festival de foodtrucks, des animations pour petits et grands ainsi que des concerts de 13h à 16h.

Venez découvrir notre belle campagne cinq-marsienne grâce à nos parcours diversifiés

09h30 Course Nature de 20,5 km Le Calice

09h45 Course Nature de 12 km Le Graal

10h00 Course Nature de 6 km La Marquise

11h30 Courses Enfants de 1,5 km La Byzance

11h40 Courses Enfants de 700 m La Byzantine .

5 allée Jean-Pierre Cottet Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 20 30 fge.cmlp@gmail.com

English :

Sunday, September 7, marks the 3rd edition of the Foulées Gourmandes d?Effiat!

German :

Am Sonntag, dem 7. September, findet die dritte Ausgabe der « Foulées Gourmandes d’Effiat » statt!

Italiano :

Domenica 7 settembre si svolge la terza edizione delle Foulées Gourmandes d’Effiat!

Espanol :

¡El domingo 7 de septiembre se celebra la 3ª edición de las Foulées Gourmandes d’Effiat!

