Les foulées HENRI IV Nérac

Les foulées HENRI IV
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
1ère édition des Foulées d’Henri IV
Les principales caractéristiques de l’épreuve sont les suivantes
Chronométré
Informations pratiques Urban trail, chemin mixte, 50% route 50%chemin. course touristique.
Date 26/10/2025
2 départs
1er départ à 09:30 pour 15km = 15 €
2ème départ à 9:45 pour le 7,5km = 10€
Nombre maximum de participants 300
Infos pratiques
retrait dossard uniquement le dimanche matin à l’espace d’Albret de Nérac le dimanche 26 octobre 2025 de 7h30 à 8h45. Pas de vente de dossard sur place. .
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
