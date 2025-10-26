Les foulées HENRI IV Nérac

Les foulées HENRI IV Nérac dimanche 26 octobre 2025.

Les foulées HENRI IV

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

1ère édition des Foulées d’Henri IV

Les principales caractéristiques de l’épreuve sont les suivantes

Chronométré

Informations pratiques Urban trail, chemin mixte, 50% route 50%chemin. course touristique.

Date 26/10/2025

2 départs

1er départ à 09:30 pour 15km = 15 €

2ème départ à 9:45 pour le 7,5km = 10€

Nombre maximum de participants 300

Infos pratiques

retrait dossard uniquement le dimanche matin à l’espace d’Albret de Nérac le dimanche 26 octobre 2025 de 7h30 à 8h45. Pas de vente de dossard sur place. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Les foulées HENRI IV

German : Les foulées HENRI IV

Italiano :

Espanol : Les foulées HENRI IV

L’événement Les foulées HENRI IV Nérac a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de l’Albret