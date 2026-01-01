Les foulées irlandaises Salle Belle-Arrivée Nueil-les-Aubiers

Les foulées irlandaises

Salle Belle-Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

2026-03-14

Les foulées irlandaises, organisées par le FCNA, une course placée sous le signe de l’esprit irlandais, de la convivialité et du plaisir de courir ensemble.

Au programme

16h25: départ en joëlette avec Les Étoiles dans la Mer

16h30: courses sur route 5 km et 10 km

16h35: marche de 8 km pour les amateurs de balade

1 € sera reversé pour chaque inscription à l’Association Des étoiles dans la mer, vaincre le glioblastome. .

