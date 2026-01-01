Les foulées irlandaises Salle Belle-Arrivée Nueil-les-Aubiers
Les foulées irlandaises Salle Belle-Arrivée Nueil-les-Aubiers samedi 14 mars 2026.
Les foulées irlandaises
Salle Belle-Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Les foulées irlandaises, organisées par le FCNA, une course placée sous le signe de l’esprit irlandais, de la convivialité et du plaisir de courir ensemble.
Au programme
16h25: départ en joëlette avec Les Étoiles dans la Mer
16h30: courses sur route 5 km et 10 km
16h35: marche de 8 km pour les amateurs de balade
1 € sera reversé pour chaque inscription à l’Association Des étoiles dans la mer, vaincre le glioblastome. .
Salle Belle-Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 69 53 06 lesfouleesirlandaises@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les foulées irlandaises
L’événement Les foulées irlandaises Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Bocage Bressuirais