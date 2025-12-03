Les foulées Landernéennes Place Gymnase du lycée Saint Sébastien Landerneau

Les foulées Landernéennes

Gymnase du lycée Saint Sébastien 24 rue Hervé de Guébriant Landerneau

Début : 2026-02-08 09:15:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

C’est le premier évènement du Challenge de l’Elorn 2026.

Les foulées Landernéennes ce sont 2 courses Une de 5km (1 boucle) et une de 10km (2 boucles) au départ du centre-ville:

– Le départ sera donné à 9h15 pour la course de 5km et 10h15 pour la course de 10km.

– Départ à 10h pour les joëlettes (pour les personnes en situation de handicap).

– Un lot pour chaque participant.

– Un ravitaillement sera proposé sur le parcours et à l’arrivée (Gymnase du lycée de Saint Sébastien). Chaque coureur doit apporter son gobelet.

– Le retrait des dossards aura lieu le samedi 07 février de 14 h 00 à 18 h 00 au magasin Terre de Running à Landerneau.

– Egalement Le dimanche 08 février de 8 h 30 à 9 h 30 sur place Gymnase du lycée Saint Sébastien, 24 rue Hervé de Guébriant.

– Inscriptions et autorisations parentales à télécharger sur klikego.com

– Attention clôture de la bourse aux dossards le vendredi 05/02/2025.

Une partie des bénéfices de la course sera reversé au fond INNOVEO (Fond de dotation du CHU de Brest) qui permettra de soutenir les actions de l’hôpital de Landerneau.

Validation des inscriptions Sur remise du PPS ou sur présentation d’une licence FFA, FFCO (course d’orientation), FFPM (pentathlon moderne).

Date d’ouverture des inscriptions officielles le 07/12/2025 à 12h00 ! .

+33 6 81 76 02 25

