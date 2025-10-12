Les foulées lunévilloises centre-ville Lunéville

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

10e édition organisée par la Ville, dans le cadre d’Octobre Rose (mois de sensibilisation du cancer du sein) Marche, course, stands d’informations, tombola…

Départ de la marche à 14h (échauffement collectif dès 13h30), départ des courses 900 m à 15h / 1500 m à 15h15 / 5 et 10 km à 15h30.Retrait des dossards et t-shirts sur la place Léopold dès 10h. Les parcours, bulletins d’inscription et règlement se trouvent en ligne sur le site de la Mairie de Lunéville.Tout public

centre-ville Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 04 sports@mairie-luneville.fr

English :

10th edition organized by the town, as part of Pink October (breast cancer awareness month) Walk, run, information stands, tombola…

Start of the walk at 2pm (collective warm-up at 1:30pm), start of the races: ? 900 m at 3pm / ? 1500 m at 3:15 pm / ? 5 and 10 km at 3.30 p.m. Numbers and T-shirts available from 10 a.m. on Place Léopold. Course details, entry forms and regulations can be found online on the Lunéville Town Hall website.

German :

10. Ausgabe, organisiert von der Stadt im Rahmen des Rosa Oktobers (Monat der Sensibilisierung für Brustkrebs) Wanderung, Lauf, Informationsstände, Tombola…

Start der Wanderung um 14 Uhr (gemeinsames Aufwärmen ab 13.30 Uhr), Start der Läufe: ? 900 m um 15 Uhr / ? 1500 m um 15:15 Uhr / ? 5 und 10 km um 15:30 Uhr.Abholung der Startnummern und T-Shirts auf dem Place Léopold ab 10 Uhr. Die Laufstrecken, Anmeldeformulare und Regeln finden Sie online auf der Website des Rathauses von Lunéville.

Italiano :

decima edizione organizzata dalla città, nell’ambito dell’Ottobre Rosa (mese di sensibilizzazione sul cancro al seno) Camminata, corsa, stand informativi, tombola…

Partenza della camminata alle 14.00 (riscaldamento collettivo dalle 13.30), inizio delle gare: 900 m alle 15.00 / ? 1500 m alle 15.15 / ? 5 e 10 km alle 15.30. Numeri di gara e magliette sono disponibili dalle 10.00 in Place Léopold. I percorsi, i moduli di iscrizione e il regolamento sono disponibili online sul sito del Comune di Lunéville.

Espanol :

10ª edición organizada por la ciudad, en el marco del Octubre Rosa (mes de sensibilización al cáncer de mama) Marcha, carrera, puestos de información, tómbola…

Inicio de la marcha a las 14.00 h (calentamiento colectivo a partir de las 13.30 h), inicio de las carreras: ? 900 m a las 15.00 h / ? 1500 m a las 15.15 h / ? 5 y 10 km a las 15.30 h. Dorsales y camisetas disponibles a partir de las 10 h en la plaza Léopold. Los recorridos, los formularios de inscripción y el reglamento están disponibles en línea en la página web del Ayuntamiento de Lunéville.

