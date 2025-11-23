Les foulées Mannevillaises 5ème Edition Manneville-ès-Plains
Les foulées Mannevillaises 5ème Edition Manneville-ès-Plains dimanche 23 novembre 2025.
Les foulées Mannevillaises 5ème Edition
Manneville-ès-Plains Seine-Maritime
Début : 2025-11-23 08:30:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Les foulées Mannevillaises se dérouleront sur 3 courses
-5km 6€ -10h15
-10km 8€-10h30
– Enfant gratuit -10h00
Retrait des dossards dès 8h30 à la salle des fêtes
Possibilités de restauration sur place avec harengs grillés ou assiettes anglaise avec Beaujolais Nouveau.
Inscriptions obligatoires https://manneville-es-plains.fr/fr/rb/1333451/les-foulees-mannevillaises .
Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 27 32
