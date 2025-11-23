Les foulées Mannevillaises 5ème Edition Manneville-ès-Plains

Les foulées Mannevillaises 5ème Edition Manneville-ès-Plains dimanche 23 novembre 2025.

Les foulées Mannevillaises 5ème Edition

Manneville-ès-Plains Seine-Maritime

Début : 2025-11-23 08:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Les foulées Mannevillaises se dérouleront sur 3 courses

-5km 6€ -10h15

-10km 8€-10h30

– Enfant gratuit -10h00

Retrait des dossards dès 8h30 à la salle des fêtes

Possibilités de restauration sur place avec harengs grillés ou assiettes anglaise avec Beaujolais Nouveau.

Inscriptions obligatoires https://manneville-es-plains.fr/fr/rb/1333451/les-foulees-mannevillaises .

Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 27 32

