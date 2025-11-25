Les Foulées Marmandaises Stade G. Dartiailh Marmande

Les Foulées Marmandaises

Stade G. Dartiailh Rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

L’ Usma athlétisme organise Les Foulées Marmandaises .

3 courses 5km, 10 Km, 21 Km un semi-marathon et 4 courses enfant Challenge Entreprise

Un départ et une arrivée au stade Dartiailh de Marmande. .

Stade G. Dartiailh Rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lesfouleesdelusma@gmail.com

English : Les Foulées Marmandaises

Usma athlétisme organizes Les Foulées Marmandaises .

German : Les Foulées Marmandaises

Usma athlétisme organisiert Les Foulées Marmandaises .

Italiano :

Usma athlétisme organizza Les Foulées Marmandaises .

Espanol : Les Foulées Marmandaises

Usma athlétisme organiza Les Foulées Marmandaises .

