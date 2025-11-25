Les Foulées Marmandaises Stade G. Dartiailh Marmande
Les Foulées Marmandaises Stade G. Dartiailh Marmande dimanche 5 avril 2026.
Les Foulées Marmandaises
Stade G. Dartiailh Rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
2026-04-05
L’ Usma athlétisme organise Les Foulées Marmandaises .
L’ Usma athlétisme organise la 5ème édition des Les Foulées Marmandaises
3 courses 5km, 10 Km, 21 Km un semi-marathon et 4 courses enfant Challenge Entreprise
Un départ et une arrivée au stade Dartiailh de Marmande. .
Stade G. Dartiailh Rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lesfouleesdelusma@gmail.com
English : Les Foulées Marmandaises
Usma athlétisme organizes Les Foulées Marmandaises .
German : Les Foulées Marmandaises
Usma athlétisme organisiert Les Foulées Marmandaises .
Italiano :
Usma athlétisme organizza Les Foulées Marmandaises .
Espanol : Les Foulées Marmandaises
Usma athlétisme organiza Les Foulées Marmandaises .
L’événement Les Foulées Marmandaises Marmande a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Val de Garonne