Les Foulées Mussipontaines Pont-à-Mousson

Les Foulées Mussipontaines

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Les Foulées Mussipontaines sont de retour, pour l’édition 2026 !

2 courses possibles 5km et 10km au départ de la Place Duroc

(La course de 10km est qualificative pour les Championnats de France)

Départs différés 9h30 (10km) ; 10h30 (5km)

Parcours plat

Inscriptions en ligne sur le site de ChronoProTout public

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 59 06 47 05

English :

Les Foulées Mussipontaines are back for the 2026 edition!

2 possible races: 5km and 10km starting from Place Duroc

(The 10km race qualifies for the French Championships)

Postponed starts: 9:30 am (10km); 10:30 am (5km)

Flat course

Online registration on the ChronoPro website

