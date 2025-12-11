Les Foulées Mussipontaines Pont-à-Mousson
Les Foulées Mussipontaines Pont-à-Mousson dimanche 26 avril 2026.
Les Foulées Mussipontaines
Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:30:00
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Les Foulées Mussipontaines sont de retour, pour l’édition 2026 !
2 courses possibles 5km et 10km au départ de la Place Duroc
(La course de 10km est qualificative pour les Championnats de France)
Départs différés 9h30 (10km) ; 10h30 (5km)
Parcours plat
Inscriptions en ligne sur le site de ChronoProTout public
Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 59 06 47 05
English :
Les Foulées Mussipontaines are back for the 2026 edition!
2 possible races: 5km and 10km starting from Place Duroc
(The 10km race qualifies for the French Championships)
Postponed starts: 9:30 am (10km); 10:30 am (5km)
Flat course
Online registration on the ChronoPro website
