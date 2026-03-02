Les Foulées Pineaulaises Les Pineaux
Les Foulées Pineaulaises Les Pineaux lundi 6 avril 2026.
Les Foulées Pineaulaises
Les Pineaux Vendée
Tarif : 7 – 7 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 08:00:00
fin : 2026-04-06 10:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Randonnée pédestre organisée par l’OGEC des Pineaux
Départ du stade de foot des Pineaux de 8h à 10h.
Parcours de 9, 13, 17 et 25km, en pleine nature et à allure libre.
Les sentiers sont préparés et ouvert uniquement pour le jour de la rando.
Café offert au départ. Ravitaillement sur le parcours et 1 boisson + 1 sandwich à l’arrivée inclus dans le tarif. Emmenez votre gobelet !
Réservation conseillée. Inscription sur place à partir de 8h .
Les Pineaux 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 67 95 93 ogeclespineaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Walking tour organized by OGEC des Pineaux
L’événement Les Foulées Pineaulaises Les Pineaux a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud