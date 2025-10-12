Les foulées romanaises Courses Enfants rue Andre Chenier Romans-sur-Isère

2 parcours possibles: 5 ou 10 klm. Courses réservées aux Cadets et + (à partir de 2010). Buvette et restauration sur place.

rue Andre Chenier Stade Guillermoz Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

2 possible courses: 5 or 10 klm. Races reserved for Cadets and above (from 2010). Refreshment bar and catering on site.

German :

2 mögliche Strecken: 5 oder 10 km. Die Rennen sind für Jugendliche und Ältere (ab 2010) reserviert. Getränke und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

2 possibili percorsi: 5 o 10 km. Gare riservate ai Cadetti e superiori (dal 2010). Ristori e catering in loco.

Espanol :

2 recorridos posibles: 5 o 10 km. Carreras reservadas a los cadetes y categorías superiores (a partir de 2010). Avituallamiento y catering in situ.

