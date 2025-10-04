Les Foulées Roses de Périgueux Place du 8 Mai 1945 Périgueux

2025-10-04

La Ligue Contre le Cancer Dordogne et ses partenaires organisent Les FOULÉES ROSES de Périgueux dans le cadre de la campagne nationale de promotion du dépistage du cancer du sein OCTOBRE ROSE

Les épreuves au programme

MARCHE des foulées roses de Périgueux 6,5 km

COURSE des foulées roses de Périgueux 9 km

Rendez vous 9h Départ 10h, place du 8 mai 1945, CASERNE DES POMPIERS A PERIGUEUX

Code couleur LE ROSE !

Les tee-shirts ou tour de cou pourront être retirés en amont de la manifestation dans la boutique 10 Allée d’Aquitaine à Périgueux, sur présentation de la copie de l’enregistrement. Pour ceux ne pouvant pas les récupérer avant, ils seront à retirer sur place, le jour de la course le Samedi 04 octobre 2025 à partir de 9 h 00.

Place du 8 Mai 1945 Caserne des pompiers Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 54 45 cd24@ligue-cancer.net

