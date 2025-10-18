Les Foulées Roses du Berry 2025 Bourges

Les Foulées Roses du Berry 2025 Bourges samedi 18 octobre 2025.

Les Foulées Roses du Berry 2025

Place Étienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Les Foulées Roses 2025 reviennent pour la 12ème édition !

N’attendez plus et inscrivez vous pour le Grand Week-end Solidaire et Sportif !

Placé sous le signe de la convivialité, de l’engagement et de l’espoir c’est le rendez-vous incontournable des sportifs berruyers !

Deux jours d’animations, de défis sportifs et de rencontres humaines pour se rassembler autour d’une cause essentielle la lutte contre le cancer du sein.

Que vous soyez coureur, marcheur, bénévole ou simple spectateur, votre présence compte et fait la différence.

Mobilisons-nous ensemble pour faire reculer la maladie, dans la bonne humeur et la solidarité ! 11 .

Place Étienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire fouleesrosesduberry@centrefrance.com

English :

The Foulées Roses 2025 returns for its 12th edition!

German :

Die Foulées Roses 2025 kehren für die 12. Ausgabe zurück!

Italiano :

La Foulées Roses 2025 torna per la sua 12a edizione!

Espanol :

Las Foulées Roses 2025 vuelven en su 12ª edición

