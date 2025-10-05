Les foulées roses éclaronnaises Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Les foulées roses éclaronnaises

Place Pelletier Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-10-05

2025-10-05

Tout public

Les Foulées roses Eclaronnaises , 5ème édition. Course ou marche solidaire au profit d’Octobre Rose 3 parcours au choix 10 km, 7 km ou 5 km (jeu de piste). T-shirt spécial Octobre Rose inclus .

Place Pelletier Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 7 86 55 36 65

