Les foulées roses éclaronnaises Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Place Pelletier Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne
Tarif : 6 – 6 – 10 EUR
Début : 2025-10-05
Tout public
Les Foulées roses Eclaronnaises , 5ème édition. Course ou marche solidaire au profit d’Octobre Rose 3 parcours au choix 10 km, 7 km ou 5 km (jeu de piste). T-shirt spécial Octobre Rose inclus .
Place Pelletier Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 7 86 55 36 65
