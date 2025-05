Les Foulées Roulées – Mont-de-Marsan, 24 mai 2025 15:00, Mont-de-Marsan.

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 16:00:00

2025-05-24

L’association « L’autre regard » organise une course « Les foulées roulées » sur le site du Foyer Majouraou et le quartier de proximité. , vous avez possibilité de prendre une douche sur place. A partir de 16h vous pourrait assister a un concert « Flippy’s not dead » .

475 bd du Chemin vert

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine handisport@majouraou.fr

