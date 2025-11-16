Les Foulées Sainvillaises 1ʳᵉ édition Sainville

Les Foulées Sainvillaises 1ʳᵉ édition

Sainville Eure-et-Loir

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Deux parcours conviviaux de 5 km et 10 km, en course ou en marche, au profit des p’tits écoliers d’ici .

Proposées par l’Association Événementielle Culturelle Sainvillaise, ces foulées réunissent coureurs·euses et marcheurs·euses de tous niveaux autour de deux distances accessibles. L’esprit est solidaire et bien-être sans chronomètre, sans pression, chacun avance à son rythme, déguisé ou non, dans une ambiance familiale. L’événement soutient des actions pour les écoliers du secteur. Bâtons de marche bienvenus, poussettes sport possibles selon conditions du parcours. Pensez à une tenue adaptée et à votre gourde. Inscription obligatoire sur ProTiming pour recevoir les infos pratiques (lieu précis, consignes). Tout public. .

Sainville 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Two friendly 5km and 10km courses, running or walking, in aid of « p?tits écoliers d?ici ».

German :

Zwei gesellige Strecken von 5 km und 10 km, entweder als Lauf oder als Wanderung, zugunsten der « p?tits écoliers d’ici » (Schulkinder hier).

Italiano :

Due percorsi conviviali di 5 km e 10 km, di corsa o a piedi, a favore delle « tette degli emigranti d’Europa ».

Espanol :

Dos recorridos amistosos de 5 km y 10 km, corriendo o andando, a beneficio de los « p?tits écoliers d?ici ».

