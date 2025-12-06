Les Foulées Sataniques Salle de spectacle Stenay

Les Foulées Sataniques

Salle de spectacle Place de l’Artillerie Stenay Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Les Foulées sataniques (précédemment stenaisiennes) sont de retour à Stenay ! Enfilez vos baskets de venez vous challenger à travers les rues de la ville sur différents parcours, adaptés à tout âge et compétences

– 750 m pour l’éveil athlétique de 750 m à 17h (gratuit) de 7 à 11 ans

– 2,5 km pour la course des jeunes à 17h30 (4€) de 12 à 15 ans

– 5 km pour la course populaire à 17h30 (8€) à partir de 16 ans

– 10 km pour la course des As à 18h30 (8€) à partir de 16 ans

Pour ajouter un peu de folie, venez déguisés ! Le meilleur costume repartira avec un lot surprise.

Inscription en ligne avant le 5 décembre à 12h.Tout public

Salle de spectacle Place de l’Artillerie Stenay 55700 Meuse Grand Est

English :

The Foulées sataniques (formerly stenaisiennes) are back in Stenay! Put on your sneakers and come and challenge yourselves through the streets of the town on different courses, suitable for all ages and abilities:

– 750 m for the éveil athlétique from 750 m to 5 p.m. (free) for 7 to 11 year-olds

– 2.5 km for the youth race at 5:30 p.m. (4?) for 12- to 15-year-olds

– 5 km for the popular race at 5:30 p.m. (8?) ages 16 and up

– 10 km for the Ace Race at 6:30 p.m. (8?) ages 16 and up

To add a little fun, come in costume! The best costume will win a surprise prize.

Online registration by 12pm on December 5.

German :

Die Foulées sataniques (früher Stenaisiennes ) sind wieder in Stenay! Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und fordern Sie sich durch die Straßen der Stadt auf verschiedenen Strecken heraus, die für alle Altersgruppen und Fähigkeiten geeignet sind:

– 750 m für die athletische Früherziehung von 750 m bis 17 Uhr (kostenlos) von 7 bis 11 Jahren

– 2,5 km für den Jugendlauf um 17.30 Uhr (4?) von 12 bis 15 Jahren

– 5 km für den Volkslauf um 17.30 Uhr (8?) ab 16 Jahren

– 10 km für den Lauf der Asse um 18.30 Uhr (8?) ab 16 Jahren

Um die Sache noch verrückter zu machen, können Sie verkleidet kommen! Das beste Kostüm wird mit einem Überraschungspreis belohnt.

Anmeldung online bis zum 5. Dezember um 12 Uhr.

Italiano :

Le Foulées sataniques (precedentemente note come stenaisiennes) sono tornate a Stenay! Indossate le scarpe da ginnastica e venite a sfidarvi per le vie della città su percorsi diversi, adatti a tutte le età e capacità:

– 750 m per l’ éveil athlétique da 750 m alle 17.00 (gratuito) per i bambini dai 7 agli 11 anni

– 2,5 km per la gara giovanile alle 17.30 (4?) per i ragazzi dai 12 ai 15 anni

– 5 km per la gara popolare alle 17.30 (8?) per i ragazzi di 16 anni e oltre

– 10 km per la gara degli Assi alle 18.30 (8?) per i ragazzi di 16 anni e oltre

Per un po’ di divertimento in più, venite vestiti in maschera! Il miglior costume riceverà un premio a sorpresa.

Iscrivetevi online entro le ore 12.00 del 5 dicembre.

Espanol :

Vuelven las Foulées sataniques (antes llamadas stenaisiennes) a Stenay Póngase las zapatillas y venga a desafiarse a sí mismo por las calles de la ciudad en diferentes recorridos, aptos para todas las edades y capacidades:

– 750 m para el éveil athlétique de 750 m a 17 h (gratuito) para niños de 7 a 11 años

– 2,5 km para la carrera juvenil a las 17.30 h (¿4?) para jóvenes de 12 a 15 años

– 5 km para la carrera popular a las 17.30 h (20.00 h) para los mayores de 16 años

– 10 km para la carrera de ases, a las 18.30 h (20.00 h) para los mayores de 16 años

Para divertirte un poco más, ¡ven disfrazado! El mejor disfraz se llevará un premio sorpresa.

Inscríbase en línea antes de las 12.00 h del 5 de diciembre.

