Les foulées souletines (marche et course à pied) Tardets-Sorholus
Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Cette année encore, la course démarrera de Tardets pour se terminer à Mauléon.
Les foulées souletines, 15 km de marche et de course, est un mélange de route départementale et de chemins empierrés. Un bus sera au départ de Mauléon, à 8 h 15, pour rallier le point de départ, à Tardets. Participation ouverte à partir de 16 ans sur présentation d’une autorisation parentale et d’un certificat médical. Le retrait des dossards se fait uniquement à la mairie de Mauléon. Sur inscription jusqu’au 12 février auprès de la mairie ou via le site dédié. .
Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 18 67 jeunesse-sports@mauleon-soule.fr
