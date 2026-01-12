Les Foulées St Selvaises Saint-Selve

Les Foulées St Selvaises

2026-04-12

2026-04-12

2026-04-12

Courses à pied 10km et Semi-Marathon

Randonnée 10km

Terrain un peu vallonné alternant route et chemin

1ère étape des 4 courses du Challenge Montesquieu 2026 .

Saint-Selve Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 30 37 89 contact@fouleesstselvaises.com

