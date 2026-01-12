Les Foulées St Selvaises Saint-Selve
Les Foulées St Selvaises Saint-Selve dimanche 12 avril 2026.
Les Foulées St Selvaises
Saint-Selve Saint-Selve Gironde
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Courses à pied 10km et Semi-Marathon
Randonnée 10km
Terrain un peu vallonné alternant route et chemin
1ère étape des 4 courses du Challenge Montesquieu 2026 .
Saint-Selve Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 30 37 89 contact@fouleesstselvaises.com
English : Les Foulées St Selvaises
