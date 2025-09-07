Les foulées trail de Noyelles-Godault Noyelles-Godault
Les foulées trail de Noyelles-Godault
rue Maurice Thorez Noyelles-Godault Pas-de-Calais
Défi Trail à Noyelles-Godault Prêts pour les Foulées Noyelloises ?
Venez vous tester et découvrir notre commune autrement, avec deux parcours exigeants mais gratifiants
– 8 km avec une montée de terril pour une première expérience trail.
– 16 km en deux boucles, incluant deux ascensions de terril, pour les plus aguerris ! .
English :
Défi Trail à Noyelles-Godault: Ready for the Foulées Noyelloises?
German :
Trail-Challenge in Noyelles-Godault: Sind Sie bereit für die Foulées Noyelloises?
Italiano :
Défi Trail a Noyelles-Godault: pronti per i Foulées Noyelloises?
Espanol :
Défi Trail à Noyelles-Godault: ¿Preparado para las Foulées Noyelloises?
