Les foulées trail de Noyelles-Godault Noyelles-Godault

Les foulées trail de Noyelles-Godault Noyelles-Godault dimanche 7 septembre 2025.

Les foulées trail de Noyelles-Godault

rue Maurice Thorez Noyelles-Godault Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Défi Trail à Noyelles-Godault Prêts pour les Foulées Noyelloises ?

Venez vous tester et découvrir notre commune autrement, avec deux parcours exigeants mais gratifiants

– 8 km avec une montée de terril pour une première expérience trail.

– 16 km en deux boucles, incluant deux ascensions de terril, pour les plus aguerris ! .

rue Maurice Thorez Noyelles-Godault 62950 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

Défi Trail à Noyelles-Godault: Ready for the Foulées Noyelloises?

German :

Trail-Challenge in Noyelles-Godault: Sind Sie bereit für die Foulées Noyelloises?

Italiano :

Défi Trail a Noyelles-Godault: pronti per i Foulées Noyelloises?

Espanol :

Défi Trail à Noyelles-Godault: ¿Preparado para las Foulées Noyelloises?

L’événement Les foulées trail de Noyelles-Godault Noyelles-Godault a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme de Lens-Liévin