Informations pratiques

Ernolsheim-Bruche

Les Foulées Vertes

allée du Stade Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Deux courses adultes, une enfants pour faire courir toute la famille !

Le RAME vous invite à partager sa passion de la course à pied avec les courses les Foulées Vertes 2026 !

Nous vous proposons deux courses vallonnées avec quelques pentus en grande partie dans le vignoble aux couleurs automnales, l’une de 19 kms et une seconde de 9,5 kms.

Cette année, notre course de 19 kms privilégiera encore plus les passages autour du Horn, son vignoble, sa chapelle et le sacré cœur de Wolxheim.

Nous terminerons par deux courses enfants. Ces courses ne sont pas chronométrées pour privilégier la participation du plus grand nombre sans esprit de compétition.

L’association RAME reversera également 1€ par inscrit pour l’association des Milliers de pas pour Sacha.

Horaires – sujets à modification. Merci de vérifier sur le site de l’organisateur.

Cap Horn : 9h30

La Ramoise : 9h45

Kids : à partir de 11h45 .

allée du Stade Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est rameernocomm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two races for adults and one for kids—so the whole family can run!

L’événement Les Foulées Vertes Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig