Les Foulées Vichyssoises Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier

Les Foulées Vichyssoises

Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Auvergne Rhone Alpes Vichy Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2026-03-22 08:45:00

fin : 2026-03-22 16:00:00

2026-03-22

Les Foulées Vichyssoises proposent 3 distances , 5km, 10 km et 21 km plus des courses enfants . Comme chaque années les Foulées passeront par le cœur de Vichy et notamment le parc des Sources !

Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Auvergne Rhone Alpes Vichy Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 58 90 05 comiteorganisationfouleesvichy@gmail.com

Les Foulées Vichyssoises offers 3 distances: 5km, 10km and 21km, plus children’s races. As in previous years, the Foulées will pass through the heart of Vichy, notably the Parc des Sources!

L’événement Les Foulées Vichyssoises Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-12-31 par Vichy Destinations