Les Foulées Vichyssoises Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier
Les Foulées Vichyssoises Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier dimanche 22 mars 2026.
Les Foulées Vichyssoises
Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Auvergne Rhone Alpes Vichy Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 08:45:00
fin : 2026-03-22 16:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Les Foulées Vichyssoises proposent 3 distances , 5km, 10 km et 21 km plus des courses enfants . Comme chaque années les Foulées passeront par le cœur de Vichy et notamment le parc des Sources !
.
Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Auvergne Rhone Alpes Vichy Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 58 90 05 comiteorganisationfouleesvichy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Foulées Vichyssoises offers 3 distances: 5km, 10km and 21km, plus children’s races. As in previous years, the Foulées will pass through the heart of Vichy, notably the Parc des Sources!
L’événement Les Foulées Vichyssoises Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-12-31 par Vichy Destinations