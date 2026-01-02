Les foulées Villeboisiennes! Place du Champs de foire Villebois-Lavalette

Les foulées Villeboisiennes!

Place du Champs de foire Les foulées Villeboisiennes! Villebois-Lavalette Charente

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Un petit nouveau va faire son apparition dans le paysage du running Charentais en 2026 ́ !

Place du Champs de foire Les foulées Villeboisiennes! Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 84 50 82 fouleevilleboisienne@gmail.com

English : Les foulées Villeboisiennes!

A newcomer will be making its debut on the Charente running scene in 2026: Les Foulées Villeboisiennes!

