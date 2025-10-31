LES FOULÉES VITALIENNES Saint-Viaud
LES FOULÉES VITALIENNES Saint-Viaud dimanche 15 février 2026.
LES FOULÉES VITALIENNES
Base nautique de St Viaud Saint-Viaud Loire-Atlantique
Foulées Vitaliennes Course Nature
15 février 2026 Saint-Viaud
Participez à une grande course nature au cœur des paysages vitaliens ! Trois parcours sont proposés 5 km, 11 km et 23 km, ainsi qu’un relais duo 23 km pour partager l’effort en équipe.
Événement convivial et sportif organisé par l’Association Fabrice.
Départ Salle du Lac, à Saint-Viaud
ℹ️ Informations et inscriptions association-fabrice.com
Inscriptions à partir du 1er décembre 2025 Plus d’infos à venir .
Base nautique de St Viaud Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 59 05 42 salanson.hugues@orange.fr
