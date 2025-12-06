LES FOURBERIES DE SCAPIN – ILLUSTRE THEATRE Pezenas

LES FOURBERIES DE SCAPIN Début : 2025-12-06 à 21:00. Tarif : – euros.

En l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est marié en secret avec Hyacinthe, une jeune fille pauvre au passé mystérieux et Léandre est tombé amoureux d’une prétendue égyptienne : Zerbinette. Mais les pères, Argante et Géronte, rentrent de voyage, avec des projets de mariage pour leurs enfants ! Pour résoudre leurs problèmes. Scapin, qui se vante d’être un artiste de la manigance, s’engage à tout arranger… Et les voilà tous pris dans l’engrenage du mensonge, de l’apparence et du quiproquo. Une machine infernale que Scapin lui-même ne maîtrise plus. C’est le génial Molière qui tire les ficelles et en profite pour signer les plus belles scènes de comédie du répertoire français.

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34