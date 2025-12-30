LES FOURBERIES DE SCAPIN Le Point Virgule Paris

LES FOURBERIES DE SCAPIN Début : 2026-01-25 à 14:00. Tarif : – euros.

« Que diable allait-il faire dans cette galère ? » Vous le découvrirez en venant voir les « fourberies » du rusé Scapin !XVIIème siècle, Naples. Deux bourgeois autoritaires rentrent de voyage avec la ferme intention de marier leur fils, Octave et Léandre à des inconnues. Mais pendant leur absence, Octave s’est marié en secret avec une jeune fille pauvre et Léandre est tombé amoureux d’une égyptienne. Pas question pour eux de céder à leurs pères. Ils demandent au rusé Scapin de les aider. Ce dernier a plus d’un tour dans son sac pour démêler ces intrigues conjugales ! Il parvient même à soutirer de l’argent aux 2 pères en les manipulant. Par malheur ses « fourberies » finissent par apparaitre au grand jour et les 2 pères « trompés » décident de se venger ! Pourtant par un extraordinaire rebondissement que nous ne dévoilerons pas ici tout s’arrange, et l’amour sort vainqueur !Mais Scapin sera-t-il pardonné de ses impostures ?Auteur : MolièreArtistes : Marie Bénati ou Gilles Gangloff, Déborah Chantob ou Cécile Caubet, Benoît Lavoisier en alternance avec Bruno Bastian, Quentin Zommer en alternance avec Guillaume Villiers Moriamé, Gilles Hoyer ou Fethi MaayoufiMise en scène : Gilles Hoyer*Durée : 1h10La file d’attente se fera en extérieur, prévoyez vos parapluies ou vos lunettes de soleil !

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75