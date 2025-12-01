Les Fourberies de Scapin Molière Texte Intégral Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Les Fourberies de Scapin Molière Texte Intégral Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement vendredi 12 décembre 2025.

Du vendredi 12 au samedi 13 décembre 2025 de 20h30 à 22h15.

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 16h.

Du vendredi 19 au samedi 20 décembre 2025 à partir de 20h30.

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 16h. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:15:00

2025-12-12 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-21

Molière, le roi de la comédie. Scapin, le roi de l’embrouille !

Scapin ne recule devant rien. Ni les histoires improbables, ni les menaces, ni les coups de bâton, aucune combine, aucune farce, rien ne l’effraie, tout est bon pour ébranler les cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n’osent rien entreprendre .



Pour servir ses besoins de bon vivant, de farceur et d’éternel enthousiaste d’abord, mais aussi les intérêts de deux jeunes hommes, emberlificotés dans des complications amoureuses, et embarrassés de pères autoritaires et radins.



Scapin règne, au centre du cyclone qu’il fait naître, où tourbillonnent des amants au désespoir, des parents rageurs, des personnages tout droit sortis de son imagination bondissante, et une pincée de happy end, à la Molière.

Mise en scène: Michel Adjriou

Distribution: Isabelle Arekion, Benjamin Augier, Christophe Barrières, Bertrand Bauquin, Ornella Delia, Jean-Luc Gomis, Jean-Michel Messina, Cédric Milioto, Charlotte Santiago, Caroline Sault. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

English :

Molière, the king of comedy. Scapin, the king of mischief!

German :

Molière, der König der Komödie! Scapin, der König der Verwirrung!

Italiano :

Molière, il re della commedia. Scapin, il re della malizia!

Espanol :

Molière, el rey de la comedia. ¡Scapin, el rey de las travesuras!

