Les « fours en fête », Four du village de la Garenne, Divatte-sur-Loire

Informations pratiques

Les « fours en fête » Dimanche 20 septembre, 10h00 Four du village de la Garenne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le 20 septembre 2026, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, quatre anciens fours à pain seront allumés exceptionnellement à Divatte sur Loire, au château de la Berrière et dans les villages de la Garenne, la Clairaie et la Grande Graholière. Dans le cadre d’une balade gourmande entre les différents sites, venez découvrir ces quatre lieux chargés d’histoire et vous régaler grâce aux réalisations de nos boulangers-pâtissiers : pains, fouées, porc braisé, desserts, pommes au four. De nombreuses animations vous attendent : saynètes théâtrales, jeux, expositions de peinture et d’outils d’autrefois, panneaux historiques sur l’histoire des fours et des communs de village, maquettes de moulins. Une riche journée pour découvrir notre patrimoine, partager un moment convivial et faire revivre les fours à pain d’autrefois.

Four du village de la Garenne La Garenne 44450 Divatte sur loire Divatte-sur-Loire 44450 La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique Pays de la Loire Le four de village de la Garenne, à la Chapelle Basse Mer, appartient au patrimoine rural traditionnel de l’ancien territoire communal ; il témoigne d’une époque ou le four à pain constituait un équipement essentiel à la vie quotidienne du village. A ce titre il fait partie du patrimoine vernaculaire du Vignoble nantais.

Le 20 septembre 2026, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, quatre anciens fours à pain seront allumés exceptionnellement à Divatte sur Loire, au château de la Berrière et dans les de…

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