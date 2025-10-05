LES FOUS ALLIES – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

LES FOUS ALLIES Début : 2026-01-24 à 21:00. Tarif : – euros.

Avec mauvaise foi, lâcheté, hypocrisie, ils échangent sur l’amour, l’amitié, la mort, la famille… pour le meilleur du rire !lls ne sont d’accord sur rien, ne comprennent rien aux usages de notre société. Ils sont lâches, égoïstes, parfois hypocrites, ils ont peur du conflit, et ont beaucoup de mal à assumer leurs torts. Alors quand les Fous Alliés débarquent, ils sont diaboliquement fous, mais follement drôles ! Le Saviez-vous ?Nomination Meilleur spectacle d’humour Cyranos 2022Succès Festival d’Avignon 2022

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82