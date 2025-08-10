LES FOUS CHANTANTS Langres

LES FOUS CHANTANTS Langres dimanche 8 février 2026.

LES FOUS CHANTANTS

SALLE JEAN-FAVRE Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Tout public

Opéra de Reims

Tout public .

SALLE JEAN-FAVRE Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LES FOUS CHANTANTS Langres a été mis à jour le 2025-08-10 par Antenne du Pays de Langres