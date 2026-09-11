LES FOUS-VELINS Présente Délires d’élus rue du Figuier Fuveau

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Fuveau

LES FOUS-VELINS Présente Délires d’élus

Samedi 3 octobre 2026 à partir de 20h30. rue du Figuier Théâtre du Cercle St Michel Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le samedi 03 octobre à 20h30, la troupe Les Fous-Velins du Cercle Saint Michel de Fuveau présente « Délires d’Élus », une comédie de Michel Ventre. Une soirée placée sous le signe de l’humour et des situations déjantées à ne pas manquer !

Le samedi03 octobre à 20h30, la troupe Les Fous-Velins du Cercle Saint Michel de Fuveau vous invite à découvrir « Délires d’Élus », une comédie écrite par Michel Ventre.



Entre quiproquos, situations improbables et personnages hauts en couleur, cette pièce promet une soirée pleine de rires et de bonne humeur.



Rendez-vous au Cercle Saint Michel de Fuveau pour partager un moment convivial et théâtral. Contact et réservations : 06 09 41 01 98. .

rue du Figuier Théâtre du Cercle St Michel Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On Saturday, October 3, at 8:30 p.m., the Les Fous-Velins theater troupe from the Cercle Saint Michel in Fuveau presents “Délires d’Élus,” a comedy by Michel Ventre. An evening filled with humor and wild situations—don’t miss it!

L’événement LES FOUS-VELINS Présente Délires d’élus Fuveau a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Fuveau