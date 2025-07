Les Fous Zélés Station Service Espace des Mondes Polaires Prémanon

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2025-07-17 20:30:00

Nouveau spectacle Les Fous Zélés Station Service.

De 1982 à 1995, dans une station-service perdu au coeur de la diagonale du vide en France, le jeune clandestin Diego sert et répare les petits problèmes des voyageurs, et va aussi être amené à réparer son histoire et son coeur.

Responsable du projet Romain JAILLET.

Spectacle tout public dès 6 ans.

Tarif unique = 7€

Gratuit de 13 ans.

Buvette et boutique d’artisanat. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 48 82 03 fouszeles@gmail.com

