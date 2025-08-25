LES FOUTEURS DE JOIE Machecoul-Saint-Même

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2026-04-03 20:30:00

2026-04-03

Les Fouteurs de Joie, ce sont cinq interprètes-artisans de la chanson, une douzaine d’instruments, l’amour de la scène et beaucoup d’humanité.

Ce qu’ils trimballent avec eux d’abord 20 ans d’amitié et de connivence, au service d’une chanson aux textes affûtés, autant à voir qu’à entendre. Lions enragés, primates chantants, clowns récidivistes… c’est une expérience que les « Fouteurs » proposent ; une expérience de l’instant, poétique, sensible, burlesque, sincère et généreuse mais aussi faite de leurs questionnements de citoyens du monde. Il sera question du temps et de la vitesse, d’envolées, de chutes, de choristes en costard…

Une expérience de la JOIE comme une victoire et un spectacle réjouissant livré par de brillants « imbéciles-heureux », définitivement !

Tout public

Durée 1h25

Tarifs: 10€ à 20€ .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

