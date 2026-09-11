Les fouteurs de joie reviennent ! Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

Les fouteurs de joie reviennent !

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Après un quart de siècle d’existence, quatre spectacles et des centaines de représentations, nos cinq jouvenceaux de la chanson reviennent dans un tout nouvel écrin; nouvelles chansons, nouveaux costumes, nouveaux instruments, nouvelles lumières, nouvelle scénographie s’associeront à leur arbre déjà riche en boutures et en greffes. Cette fois, ils mettent le cap sur la joie; cette énergie si essentielle pour bâtir des châteaux et pas qu’en Espagne, cette source de vie, cette sève si envoûtante qui effraie tant les despotes. Dans une scénographie évoquant l’ailleurs, en voilages légers, dans une myriade d’instruments et avec une vitalité contagieuse, ils nous promettent un singulier voyage panaché de tendressen de facéties, de questionnement et d’espoirs. Durée éphémère, ressenti délicat, il est possible qu’en sortant du spectacle, on ait l’envie de faire des ronds dans l’eau ! Durée : 1h30 Tout public. BON À SAVOIR : Soirée spéciale « Le Cabaret Au Merle moqueur ».Autrement dit… Nourrir son corps et son esprit !Dans le cadre des soirées spéciales « Cabaret Au Merle moqueur », à 19h, l’espace Jean Vilar vous propose une petite restauration dans son hall au « Resto du Merle ».Vous pourrez donc, en toute convivialité et pour 18€ déguster le petit plat du soir et assister ensuite au spectacle à 20h30.Ne vous en privez pas !!!ATTENTION : Dans un souci d’organisation (nombre de places limité), le règlement de la formule repas et spectacle doit se faire au plus tard le mardi qui précède le spectacle.

.

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a quarter-century, four shows, and hundreds of performances, our five young singers are back in a brand-new setting; new songs, new costumes, new instruments, new lighting, and new set design will join their repertoire, already rich with offshoots and grafts. This time, they’re setting their sights on joy; that energy so essential for building castles—and not just in Spain—that source of life, that intoxicating sap that so terrifies despots. In a set design evoking a faraway land, with light veils, a myriad of instruments, and contagious vitality, they promise us a unique journey—a blend of tenderness, humor, questioning, and hope. Ephemeral in duration, delicate in feel—you might even find yourself wanting to make ripples in the water as you leave the show! Running time: 1 hour 30 minutes. Suitable for all ages. GOOD TO KNOW: Special evening “Le Cabaret Au Merle moqueur.” In other words… Nourish your body and mind! As part of the “Cabaret Au Merle moqueur” special evenings, at 7:00 PM, the Espace Jean Vilar offers light refreshments in its lobby at the “Resto du Merle.”So, in a friendly atmosphere and for 18?, you can enjoy the evening’s special dish and then attend the show at 8:30 p.m. Don’t miss out!!! PLEASE NOTE: For organizational purposes (limited seating), payment for the dinner-and-show package must be made no later than the Tuesday before the show.

L’événement Les fouteurs de joie reviennent ! Revin a été mis à jour le 2026-09-11 par Ardennes Tourisme