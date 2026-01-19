Les Franciscaines à livre ouvert Belinda Cannone Comment écrivez-vous ? Deauville

Les Franciscaines à livre ouvert Belinda Cannone Comment écrivez-vous ?

Belinda Cannone, romancière et professeur de littérature, a posé cette question à quinze écrivains. Elle a recueilli un ensemble de questions pratiques et sensibles relatives à l’écriture Quels cadres ? Point de départ ? Inspiration ? Rituels ?

Une rencontre alternant restitutions et conseils d’écrivains, pour apprivoiser l’atelier, inquiétant et merveilleux, de l’écriture.

Depuis mes premiers pas d’écrivain, je me demande comment font les autres pour affronter les aléas du métier vertige du commencement, passages à vide, solitude, crainte de l’assèchement, échecs… Ainsi ai-je commencé à interroger mes collègues Et toi, tu travailles comment ? Avec quelle régularité ? Dans quel cadre ? etc. C’était une sorte de marotte. Et puis devant la variété des réponses, et aussi les récurrences, l’idée a cheminé en moi d’un livre où j’explorerais avec des écrivains proches, romanciers, essayistes ou poètes, nos rituels et nos routines. Quinze entretiens ont nourri la matière de ce livre, organisé de manière thématique. Je n’ai pas consacré un chapitre à chaque écrivain leurs voix se tissent constamment à la mienne, composant un essai à la fois personnel et polyphonique. Belinda Cannone

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

English : Les Franciscaines à livre ouvert Belinda Cannone Comment écrivez-vous ?

Belinda Cannone, novelist and professor of literature, put this question to fifteen writers. She collected a set of practical and sensitive questions relating to writing: What frameworks? Starting points? Inspiration? Rituals?

