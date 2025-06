Les Franciscaines à livre ouvert Eric Reinhardt, « Sarah, Susanne et l’écrivain » Les Franciscaines Deauville Deauville 5 juillet 2025 16:00

Calvados

Les Franciscaines à livre ouvert Eric Reinhardt, « Sarah, Susanne et l’écrivain » Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-07-05 17:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Dans ce roman qui a marqué la rentrée littéraire 2023, Eric Reinhardt mène une réflexion sur l’art littéraire et sur le lien troublant et mystérieux entre lecteurs et écrivains. Une femme, trahie par son mari, part à la reconquête d’elle-même. Une fois de plus, réalité et fiction s’entremêlent, défiant les repères de Sarah à Susanne, de l’histoire vraie à sa transposition fictionnelle, deux personnages pour une seule et même figure féminine. Un roman au souffle puissant, associant une audace dans la narration avec la beauté d’une écriture.

Eric Reinhardt est l’auteur de « L’amour et les forêts » (2014), prix Renaudot des lycéens et prix Roman des étudiants France Culture, adapté au cinéma en 2023 par Valérie Donzelli, avec Virginie Efira et Melvil Poupaud.

Rencontre animée par Philippe Normand suivie d’une signature.

Dans ce roman qui a marqué la rentrée littéraire 2023, Eric Reinhardt mène une réflexion sur l’art littéraire et sur le lien troublant et mystérieux entre lecteurs et écrivains. Une femme, trahie par son mari, part à la reconquête d’elle-même. Une fois de plus, réalité et fiction s’entremêlent, défiant les repères de Sarah à Susanne, de l’histoire vraie à sa transposition fictionnelle, deux personnages pour une seule et même figure féminine. Un roman au souffle puissant, associant une audace dans la narration avec la beauté d’une écriture.

Eric Reinhardt est l’auteur de « L’amour et les forêts » (2014), prix Renaudot des lycéens et prix Roman des étudiants France Culture, adapté au cinéma en 2023 par Valérie Donzelli, avec Virginie Efira et Melvil Poupaud.

Rencontre animée par Philippe Normand suivie d’une signature. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les Franciscaines à livre ouvert Eric Reinhardt, « Sarah, Susanne et l’écrivain »

In this novel, which made its mark at the start of the 2023 literary season, Eric Reinhardt reflects on the art of literature and the troubling, mysterious bond between readers and writers. A woman, betrayed by her husband, sets out to reconquer herself. Once again, reality and fiction intertwine, defying reference points: from Sarah to Susanne, from true story to fictional transposition, two characters for a single female figure. A novel of powerful inspiration, combining audacious storytelling with beautiful writing.

Eric Reinhardt is the author of « L?amour et les forêts » (2014), winner of the Prix Renaudot des lycéens and the Prix Roman des étudiants France Culture, adapted for the screen in 2023 by Valérie Donzelli, starring Virginie Efira and Melvil Poupaud.

German : Les Franciscaines à livre ouvert Eric Reinhardt, « Sarah, Susanne et l’écrivain »

In diesem Roman, der den Literaturherbst 2023 prägte, stellt Eric Reinhardt eine Reflexion über die literarische Kunst und die beunruhigende und geheimnisvolle Verbindung zwischen Lesern und Schriftstellern an. Eine Frau, die von ihrem Mann betrogen wurde, macht sich auf, um sich selbst wiederzufinden. Wieder einmal durchdringen sich Realität und Fiktion und stellen die Bezugspunkte in Frage: von Sarah zu Susanne, von der wahren Geschichte zu ihrer fiktionalen Umsetzung, zwei Figuren für ein und dieselbe Frauenfigur. Ein Roman mit einem starken Atem, der eine kühne Erzählweise mit der Schönheit des Schreibens verbindet.

Eric Reinhardt ist der Autor von « L?amour et les forêts » (2014), Prix Renaudot des lycéens und Prix Roman des étudiants France Culture, der 2023 von Valérie Donzelli mit Virginie Efira und Melvil Poupaud verfilmt wird.

Begegnung unter der Leitung von Philippe Normand mit anschließender Signatur.

Italiano :

In questo romanzo, che ha segnato l’inizio della stagione letteraria 2023, Eric Reinhardt riflette sull’arte della letteratura e sul legame inquietante e misterioso tra lettori e scrittori. Una donna, tradita dal marito, si mette alla ricerca di se stessa. Ancora una volta, realtà e finzione si intrecciano, sfidando i punti di riferimento: da Sarah a Susanne, dalla storia vera alla sua trasposizione romanzata, due personaggi per una stessa figura femminile. Questo è un romanzo potente, che combina una narrazione audace con una bella scrittura.

Eric Reinhardt è l’autore di L’amour et les forêts (2014), vincitore del Prix Renaudot des lycéens e del Prix Roman des étudiants France Culture, adattato per il cinema nel 2023 da Valérie Donzelli, con Virginie Efira e Melvil Poupaud.

Ospitato da Philippe Normand, seguirà la firma del libro.

Espanol :

En esta novela, que marcó el inicio de la temporada literaria 2023, Eric Reinhardt reflexiona sobre el arte de la literatura y el inquietante y misterioso vínculo entre lectores y escritores. Una mujer, traicionada por su marido, se propone encontrarse a sí misma. Una vez más, realidad y ficción se entrecruzan, desafiando los puntos de referencia: de Sarah a Susanne, de la historia real a su transposición ficticia, dos personajes para una misma figura femenina. Se trata de una novela poderosa, que combina una narración audaz con una bella escritura.

Eric Reinhardt es el autor de L’amour et les forêts (2014), ganadora del Prix Renaudot des lycéens y del Prix Roman des étudiants France Culture, adaptada para la pantalla en 2023 por Valérie Donzelli, protagonizada por Virginie Efira y Melvil Poupaud.

Presentado por Philippe Normand, seguido de una firma de libros.

L’événement Les Franciscaines à livre ouvert Eric Reinhardt, « Sarah, Susanne et l’écrivain » Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville